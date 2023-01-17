Зуева Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения18.04.1951
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1951
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Зуева Анастасия Петровна
Бракосочетание
11.08.1973
Образование
1973
после 8 кл. уехала к сестре вна Украину и поступила в школу мастеров сельскохозяйствнного строительства
Рождение ребёнка
18.03.1974
Дочь: Зуева Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Шива Владимир Петрович
Рождение ребёнка
27.01.1977
Сын: Зуев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Шива Владимир Петрович