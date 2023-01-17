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Зуева Галина Александровна

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Место рождения

Петрушино, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

18.04.1951

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1910 г.р.

Муж

1952 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1951

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Зуева Анастасия Петровна

Петрушино, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
11.08.1973

Муж: Шива Владимир Петрович

Беляевка, Одеська область
Образование
1973
Беляевка, Одеська область
после 8 кл. уехала к сестре вна Украину и поступила в школу мастеров сельскохозяйствнного строительства
Рождение ребёнка
18.03.1974

Дочь: Зуева Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Шива Владимир Петрович

Беляевка, Одеська область
Рождение ребёнка
27.01.1977

Сын: Зуев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Шива Владимир Петрович

Беляевка, Одеська область
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