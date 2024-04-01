Садретдинова (Бедретдинова) Магера Бедретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садретдинова (Бедретдинова) Магера Бедретдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1890

Дата смерти

19.02.1973

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1865 г.р.

Муж

1888 г.р.

Дети

1915 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1890

Отец: Бедретдин Шарафетдинович

Мать: Майтаб Жалалетдиновна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Садекова Сания Валиевна

Отец ребёнка: Садретдинов Валиулла Садретдинович

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садретдинов Валиулла Садретдинович

Рождение ребёнка
16.08.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садретдинов Валиулла Садретдинович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садретдинов Валиулла Садретдинович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садретдинов Валиулла Садретдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садретдинов Валиулла Садретдинович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.02.1973
Москва, город федерального значения Москва
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