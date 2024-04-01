Садретдинова (Бедретдинова) Магера Бедретдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1890
Дата смерти19.02.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1890
Отец: Бедретдин Шарафетдинович
Мать: Майтаб Жалалетдиновна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Садекова Сания Валиевна
Отец ребёнка: Садретдинов Валиулла Садретдинович
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
16.08.1922
Рождение ребёнка
28.11.1924
Рождение ребёнка
1930
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.02.1973