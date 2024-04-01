Садретдинов Валиулла Садретдинович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Садретдин
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Садекова Сания Валиевна
Мать ребёнка: Садретдинова Магера Бедретдиновна
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
16.08.1922
Рождение ребёнка
28.11.1924
Рождение ребёнка
1930
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962