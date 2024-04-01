Садретдинов Валиулла Садретдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садретдинов Валиулла Садретдинович

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

1915 г.р.
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Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Садретдин

Мать: не указана

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Садекова Сания Валиевна

Мать ребёнка: Садретдинова Магера Бедретдиновна

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садретдинова Магера Бедретдиновна

Рождение ребёнка
16.08.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садретдинова Магера Бедретдиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садретдинова Магера Бедретдиновна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садретдинова Магера Бедретдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садретдинова Магера Бедретдиновна

Смерть
1962
Москва, город федерального значения Москва
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