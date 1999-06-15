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Валиулин Сандар (Саяр)

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.08.1922

Дата смерти

15.06.1999

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1922

Отец: Садретдинов Валиулла Садретдинович

Мать: Садретдинова Магера Бедретдиновна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Таллин, Эстонская ССР
Бракосочетание
13.08.1955

Жена: Валиулина Тагира Жафяровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиулина Тагира Жафяровна

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиулина Тагира Жафяровна

Таллин, Эстонская ССР
Смерть
15.06.1999
Таллин, Эстонская ССР

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