Валиулин Сандар (Саяр)
Место рождения
Дата рождения16.08.1922
Дата смерти15.06.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1922
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.08.1955
Рождение ребёнка
09.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валиулина Тагира Жафяровна
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валиулина Тагира Жафяровна
Смерть
15.06.1999