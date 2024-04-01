Садекова (Садретдинова) Сания Валиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти12.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
14.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садеков Абдулла Садекович
Рождение ребёнка
09.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садеков Абдулла Садекович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.10.1989