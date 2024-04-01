Садекова (Садретдинова) Сания Валиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садекова (Садретдинова) Сания Валиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

12.10.1989

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Садретдинов Валиулла Садретдинович

Мать: Садретдинова Магера Бедретдиновна

Рождение ребёнка
14.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садеков Абдулла Садекович

Рождение ребёнка
09.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садеков Абдулла Садекович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садеков Абдулла Садекович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.10.1989
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