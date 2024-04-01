Садретдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Сын: Садретдинов Валиулла Садретдинович
Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Садретдинова Зарифя Садретдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садретдинов Семиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садретдинов Натфулла Садретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садретдинов Ярулла Садретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садретдинов Атаулла Садретдинович
Смерть
Неизвестно