Садретдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садретдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Садретдинов Валиулла Садретдинович

Мать ребёнка: не указана

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Садретдинова Зарифя Садретдиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садретдинов Семиулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садретдинов Натфулла Садретдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садретдинов Ярулла Садретдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садретдинов Атаулла Садретдинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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