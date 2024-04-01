Садретдинов Атаулла Садретдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Садретдин
Рождение ребёнка
14.11.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гафиря
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раися Атаулловна
Мать ребёнка: Гафиря
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Динар Атаулловна
Мать ребёнка: Гафиря
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рауза Атаулловна
Мать ребёнка: Гафиря
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садретдинов Ахмят Аттаулович
Мать ребёнка: Гафиря
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садретдинов Атхям Аттаулович
Мать ребёнка: Гафиря
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садретдинов Абдулла Аттаулович
Мать ребёнка: Гафиря
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гафиря
Смерть
1943