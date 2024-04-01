Садретдинов Атаулла Садретдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадретдинов Атаулла Садретдинович

Садретдинов Атаулла Садретдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Садретдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гафиря

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раися Атаулловна

Мать ребёнка: Гафиря

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Динар Атаулловна

Мать ребёнка: Гафиря

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рауза Атаулловна

Мать ребёнка: Гафиря

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садретдинов Ахмят Аттаулович

Мать ребёнка: Гафиря

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садретдинов Атхям Аттаулович

Мать ребёнка: Гафиря

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садретдинов Абдулла Аттаулович

Мать ребёнка: Гафиря

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гафиря

Смерть
1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close