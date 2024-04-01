Садретдинова (Садретдинова) Зарифя Садретдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Садретдин
Рождение ребёнка
28.02.1919
Дочь: Хасанова Адлифя Абдрахмановна
Отец ребёнка: Садретдинов Абдрахман Секамович
Рождение ребёнка
09.09.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курбан-Галеев Фатех Шеяфетдинович
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курбан-Галеев Фатех Шеяфетдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1963