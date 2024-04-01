Садретдинова (Садретдинова) Зарифя Садретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садретдинова (Садретдинова) Зарифя Садретдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Садретдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1919

Дочь: Хасанова Адлифя Абдрахмановна

Отец ребёнка: Садретдинов Абдрахман Секамович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курбан-Галеев Фатех Шеяфетдинович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курбан-Галеев Фатех Шеяфетдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садретдинов Абдрахман Секамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбан-Галеев Фатех Шеяфетдинович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1963
Москва, город федерального значения Москва
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