Садретдинов Семиулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Садретдин
Рождение ребёнка
1907
Сын: Садретдинов Абдулбари Семиуллович
Мать ребёнка: Садретдинова Мяликя Секамовна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Садретдинов Абдулхади Семиуллович
Мать ребёнка: Садретдинова Мяликя Секамовна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Сафия Сямиулловна
Мать ребёнка: Садретдинова Мяликя Секамовна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Кадрия Сямиулловна
Мать ребёнка: Садретдинова Мяликя Секамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1955