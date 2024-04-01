Садретдинов Семиулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садретдинов Семиулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Садретдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Садретдинов Абдулбари Семиуллович

Мать ребёнка: Садретдинова Мяликя Секамовна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Садретдинов Абдулхади Семиуллович

Мать ребёнка: Садретдинова Мяликя Секамовна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Сафия Сямиулловна

Мать ребёнка: Садретдинова Мяликя Секамовна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кадрия Сямиулловна

Мать ребёнка: Садретдинова Мяликя Секамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садретдинова Мяликя Секамовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1955
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