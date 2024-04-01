Садретдинов Абдулхади Семиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садретдинов Абдулхади Семиуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.07.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Садретдинов Семиулла

Мать: Садретдинова Мяликя Секамовна

Рождение ребёнка
20.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садретдинова Кадрия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садретдинова Кадрия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садретдинова Кадрия

Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.07.1979
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