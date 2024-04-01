Садретдинов Абдулхади Семиуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти?.07.1979
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Садретдинов Семиулла
Рождение ребёнка
20.08.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садретдинова Кадрия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садретдинова Кадрия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Садретдинова Кадрия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.07.1979