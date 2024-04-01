Садретдинова Мяликя Секамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.1946
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зиадетдинов Секам Заиадетдинович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Садретдинов Абдулбари Семиуллович
Отец ребёнка: Садретдинов Семиулла
Рождение ребёнка
1912
Сын: Садретдинов Абдулхади Семиуллович
Отец ребёнка: Садретдинов Семиулла
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Сафия Сямиулловна
Отец ребёнка: Садретдинов Семиулла
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Кадрия Сямиулловна
Отец ребёнка: Садретдинов Семиулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садретдинов Семиулла
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.06.1946