Садретдинова Мяликя Секамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садретдинова Мяликя Секамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.1946

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зиадетдинов Секам Заиадетдинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Садретдинов Абдулбари Семиуллович

Отец ребёнка: Садретдинов Семиулла

Рождение ребёнка
1912

Сын: Садретдинов Абдулхади Семиуллович

Отец ребёнка: Садретдинов Семиулла

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Сафия Сямиулловна

Отец ребёнка: Садретдинов Семиулла

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кадрия Сямиулловна

Отец ребёнка: Садретдинов Семиулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садретдинов Семиулла

Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.06.1946
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