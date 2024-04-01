Садретдинов Абдулбари Семиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадретдинов Абдулбари Семиуллович

Садретдинов Абдулбари Семиуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Садретдинов Семиулла

Мать: Садретдинова Мяликя Секамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садретдинова Надия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садретдинова Надия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садретдинова Надия

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1963
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close