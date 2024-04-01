Садретдинов Абдулбари Семиуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1963
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Садретдинов Семиулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садретдинова Надия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садретдинова Надия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Садретдинова Надия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1963