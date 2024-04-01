Бедретдин Шарафетдинович
Место рожденияНижегородская обл., д. Уразовка
Дата рождения1865
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.1890
Дочь: Садретдинова Магера Бедретдиновна
Мать ребёнка: Майтаб Жалалетдиновна
Рождение ребёнка
15.09.1899
Дочь: Зейнаб Бедретдиновна
Мать ребёнка: Майтаб Жалалетдиновна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Бедретдинов Абдулхак Бедретдинович
Мать ребёнка: Майтаб Жалалетдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Майтаб Жалалетдиновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942