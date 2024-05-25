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Халифа Искандаровна

Место рождения

Нижегородская обл., д. Уразовка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулвалиев Шарафутдин

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864

Сын: Шарафутдинов Бадрутдин (Бедретдин) Шарафутдинович

Отец ребёнка: Абдулвалиев Шарафутдин

Рождение ребёнка
06.01.1869

Дочь: (Шарафутдинова) Бибифатиха Шарафутдиновна

Отец ребёнка: Абдулвалиев Шарафутдин

Рождение ребёнка
26.06.1871

Дочь: (Шарафутдинова) Бибифатхийя Шарафутдиновна

Отец ребёнка: Абдулвалиев Шарафутдин

Рождение ребёнка
27.06.1886

Дочь: (Шарафутдинова) Бибифариха Шарафутдиновна

Отец ребёнка: Абдулвалиев Шарафутдин

Рождение ребёнка
19.11.1892

Дочь: (Шарафутдинова) Муршида Шарафутдиновна

Отец ребёнка: Абдулвалиев Шарафутдин

Смерть
Неизвестно

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