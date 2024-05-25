Халифа Искандаровна
Место рожденияНижегородская обл., д. Уразовка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Сын: Шарафутдинов Бадрутдин (Бедретдин) Шарафутдинович
Отец ребёнка: Абдулвалиев Шарафутдин
Рождение ребёнка
06.01.1869
Дочь: (Шарафутдинова) Бибифатиха Шарафутдиновна
Отец ребёнка: Абдулвалиев Шарафутдин
Рождение ребёнка
26.06.1871
Дочь: (Шарафутдинова) Бибифатхийя Шарафутдиновна
Отец ребёнка: Абдулвалиев Шарафутдин
Рождение ребёнка
27.06.1886
Дочь: (Шарафутдинова) Бибифариха Шарафутдиновна
Отец ребёнка: Абдулвалиев Шарафутдин
Рождение ребёнка
19.11.1892
Дочь: (Шарафутдинова) Муршида Шарафутдиновна
Отец ребёнка: Абдулвалиев Шарафутдин
Смерть
Неизвестно