Майтаб Жалалетдиновна
Место рожденияНижегородская обл., д. Уразовка
Дата рождения1865
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.1890
Дочь: Садретдинова Магера Бедретдиновна
Отец ребёнка: Бедретдин Шарафетдинович
Рождение ребёнка
15.09.1899
Дочь: Зейнаб Бедретдиновна
Отец ребёнка: Бедретдин Шарафетдинович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Бедретдинов Абдулхак Бедретдинович
Отец ребёнка: Бедретдин Шарафетдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1947