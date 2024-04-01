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Майтаб Жалалетдиновна

Место рождения

Нижегородская обл., д. Уразовка

Дата рождения

1865

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижегородская обл., д. Уразовка
Рождение ребёнка
22.06.1890

Дочь: Садретдинова Магера Бедретдиновна

Отец ребёнка: Бедретдин Шарафетдинович

Рождение ребёнка
15.09.1899

Дочь: Зейнаб Бедретдиновна

Отец ребёнка: Бедретдин Шарафетдинович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Бедретдинов Абдулхак Бедретдинович

Отец ребёнка: Бедретдин Шарафетдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедретдин Шарафетдинович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1947
Москва, город федерального значения Москва
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