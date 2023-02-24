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Алексей Константинов

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1750

Дата смерти

29.05.1806

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Константин Максимов

Мать: Аграфена Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1772

Сын: Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Алена Герасимова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1776

Сын: Макар Алексеев

Мать ребёнка: Алена Герасимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Алена Герасимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Алена Герасимова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Елена Алексеева

Мать ребёнка: Алена Герасимова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кирил Алексеев

Мать ребёнка: Алена Герасимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
29.05.1806
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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