Алексей Константинов
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1750
Дата смерти29.05.1806
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Константин Максимов
Мать: Аграфена Иванова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1772
Сын: Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Алена Герасимова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1776
Сын: Макар Алексеев
Мать ребёнка: Алена Герасимова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Алена Герасимова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Андрей Алексеев
Мать ребёнка: Алена Герасимова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Елена Алексеева
Мать ребёнка: Алена Герасимова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1797
Сын: Кирил Алексеев
Мать ребёнка: Алена Герасимова
Смерть
29.05.1806