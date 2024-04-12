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Михаил Алексеев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Алексей Константинов

Мать: Алена Герасимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Филипп Михайлов

Мать ребёнка: Анисья Кирилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Матвей Михайлов

Мать ребёнка: Анисья Кирилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Анисья Кирилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Егор Михайлов

Мать ребёнка: Анисья Кирилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Василий (Михайлов)

Мать ребёнка: Анисья Кирилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Тит Михайлов

Мать ребёнка: Анисья Кирилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Кирилова

Смерть
1833
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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