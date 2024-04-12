Михаил Алексеев
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Алексей Константинов
Мать: Алена Герасимова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Филипп Михайлов
Мать ребёнка: Анисья Кирилова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Матвей Михайлов
Мать ребёнка: Анисья Кирилова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Анисья Кирилова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Егор Михайлов
Мать ребёнка: Анисья Кирилова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Василий (Михайлов)
Мать ребёнка: Анисья Кирилова
Рождение ребёнка
1818
Сын: Тит Михайлов
Мать ребёнка: Анисья Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Кирилова
Смерть
1833