Василий (Михайлов)
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Михаил Алексеев
Мать: Анисья Кирилова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Степанида Федорова
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 64
Рождение ребёнка
1846
Сын: Софрон Васильев
Мать ребёнка: Степанида Федорова
Место жительства
12.09.1850
№9 ревизии - 62
Место жительства
01.04.1858
№10 ревизии - 51
Смерть
Неизвестно