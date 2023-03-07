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Василий (Михайлов)

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Михаил Алексеев

Мать: Анисья Кирилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Степанида Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 64
Рождение ребёнка
1846

Сын: Софрон Васильев

Мать ребёнка: Степанида Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
12.09.1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 62
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№10 ревизии - 51
Смерть
Неизвестно
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