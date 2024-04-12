Анисья Кирилова
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1792
Сын: Филипп Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
1794
Сын: Матвей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
1807
Сын: Егор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
1811
Сын: Василий (Михайлов)
Отец ребёнка: Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Тит Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Алексеев
Смерть
Неизвестно