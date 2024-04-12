Анисья Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Кирилова

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Филипп Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Матвей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Егор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Василий (Михайлов)

Отец ребёнка: Михаил Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Тит Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Алексеев

Смерть
Неизвестно
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