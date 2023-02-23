Алена Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алена Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Константинов

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1776

Сын: Макар Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Константинов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Константинов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Константинов

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Елена Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Константинов

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кирил Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Константинов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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