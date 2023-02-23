Алена Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Константинов
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1776
Сын: Макар Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Константинов
Рождение ребёнка
1784
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Константинов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Константинов
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Елена Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Константинов
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1797
Сын: Кирил Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Константинов
Смерть
Неизвестно