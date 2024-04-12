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Василий Алексеев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Алексей Константинов

Мать: Алена Герасимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1805

Сын: Степан Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Ермолай Васильев

Мать ребёнка: Татьяна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ульяна Васильева

Мать ребёнка: Татьяна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ефросинья Васильева

Мать ребёнка: Татьяна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1838
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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