Василий Алексеев
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Алексей Константинов
Мать: Алена Герасимова
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1805
Сын: Степан Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ермолай Васильев
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ульяна Васильева
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ефросинья Васильева
Мать ребёнка: Татьяна
Смерть
1838