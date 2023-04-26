Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1802 и 1805

Сын: Степан Васильевич

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Ермолай Васильев

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ульяна Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ефросинья Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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