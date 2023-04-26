Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1805
Сын: Степан Васильевич
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ермолай Васильев
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ульяна Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ефросинья Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Смерть
Неизвестно