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Макар Алексеев

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Алексей Константинов

Мать: Алена Герасимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Иван Макаров

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1806

Сын: Афанасий Макаров

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Семен Макаров

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Акулина Макарова

Мать ребёнка: ?

Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 60
Смерть
Неизвестно
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