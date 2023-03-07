Макар Алексеев
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Алексей Константинов
Мать: Алена Герасимова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иван Макаров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
18.01.1806
Сын: Афанасий Макаров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1817
Сын: Семен Макаров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Акулина Макарова
Мать ребёнка: ?
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 60
Смерть
Неизвестно