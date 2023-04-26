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Акулина Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Макар Алексеев

Мать: ?

Рождение ребёнка
26.10.1843

Сын: Дмитрий Фомин

Отец ребёнка: Фома Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Григорий Фомин

Отец ребёнка: Фома Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.06.1848

Дочь: Марфа Фомина

Отец ребёнка: Фома Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татьяна Фомина

Отец ребёнка: Фома Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Секлитинья Фомина

Отец ребёнка: Фома Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Фомина

Отец ребёнка: Фома Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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