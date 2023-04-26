Акулина Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Макар Алексеев
Мать: ?
Рождение ребёнка
26.10.1843
Сын: Дмитрий Фомин
Отец ребёнка: Фома Антонов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Григорий Фомин
Отец ребёнка: Фома Антонов
Рождение ребёнка
26.06.1848
Дочь: Марфа Фомина
Отец ребёнка: Фома Антонов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татьяна Фомина
Отец ребёнка: Фома Антонов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Секлитинья Фомина
Отец ребёнка: Фома Антонов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Фомина
Отец ребёнка: Фома Антонов
Смерть
Неизвестно