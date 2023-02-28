Григорий Фомин
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Фома Антонов
Мать: Акулина Макарова
Бракосочетание
24.01.1863
Жена: Анна Петровна
Рождение ребёнка
20.03.1868
Дочь: Дарья Григорьева
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
25.02.1870
Сын: Василий Григорьев
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
09.08.1872
Сын: Лаврентий Григорьев
Мать ребёнка: Анна Петровна
Смерть
Неизвестно