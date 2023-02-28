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Григорий Фомин

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Фома Антонов

Мать: Акулина Макарова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.01.1863

Жена: Анна Петровна

Рождение ребёнка
20.03.1868

Дочь: Дарья Григорьева

Мать ребёнка: Анна Петровна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.02.1870

Сын: Василий Григорьев

Мать ребёнка: Анна Петровна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.08.1872

Сын: Лаврентий Григорьев

Мать ребёнка: Анна Петровна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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