Анна Петровна 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Петровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1838, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Елена Дементьева1808 г.р.
Отец
Петр Иванов1800 г.р.
Супруги
Григорий Фомин1844 г.р.
Дети
Дарья Григорьева20.03.1868 г.р.
Василий Григорьев25.02.1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Петр Иванов

Мать: Елена Дементьева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

30

Бракосочетание
27.01.1863

Муж: Григорий Фомин

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.03.1868

Дочь: Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Фомин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.02.1870

Сын: Василий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Фомин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.08.1872

Сын: Лаврентий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Фомин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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