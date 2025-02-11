Анна Петровна
женский, родилась 1838, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьЕлена Дементьева1808 г.р.
ОтецПетр Иванов1800 г.р.
Супруги
Григорий Фомин1844 г.р.
Дети
Дарья Григорьева20.03.1868 г.р.
Василий Григорьев25.02.1870 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1838
Отец: Петр Иванов
Мать: Елена Дементьева
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
27.01.1863
Муж: Григорий Фомин
Рождение ребёнка
20.03.1868
Дочь: Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Фомин
Рождение ребёнка
25.02.1870
Сын: Василий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Фомин
Рождение ребёнка
09.08.1872
Сын: Лаврентий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Фомин
Смерть
Неизвестно