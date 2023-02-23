Елена Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Дементьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Константин Петров

Отец ребёнка: Петр Иванов

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Петр Иванов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Петр Иванов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Петр Иванов

Смерть
Неизвестно
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