Елена Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Константин Петров
Отец ребёнка: Петр Иванов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Петр Иванов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Петр Иванов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Петр Иванов
Смерть
Неизвестно