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(Иванова) Татьяна Петровна
(Иванова) Татьяна Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1836
Дата смерти
21.09.1896
Пол
Женский
Отец
Петр Иванов
1800 г.р.
Мать
Елена Дементьева
1808 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец:
Петр Иванов
Мать:
Елена Дементьева
Смерть
21.09.1896
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