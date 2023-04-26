(Иванова) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Иванова) Татьяна Петровна

(Иванова) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

21.09.1896

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Петр Иванов

Мать: Елена Дементьева

Смерть
21.09.1896