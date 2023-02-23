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Место рождения

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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Иван Макаров

Отец ребёнка: Макар Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1806

Сын: Афанасий Макаров

Отец ребёнка: Макар Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Семен Макаров

Отец ребёнка: Макар Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Акулина Макарова

Отец ребёнка: Макар Алексеев

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