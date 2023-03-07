Иван Макаров
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Макар Алексеев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1812
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Егор Иванов
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Дарья
Смерть
1857