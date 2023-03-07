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Иван Макаров

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Макар Алексеев

Мать: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Дарья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Егор Иванов

Мать ребёнка: Дарья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Дарья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Дарья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1857
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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