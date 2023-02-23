Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: Иван Макаров
Рождение ребёнка
1826
Сын: Егор Иванов
Отец ребёнка: Иван Макаров
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Макаров
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Макаров
Смерть
Неизвестно