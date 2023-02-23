Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иван Макаров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Егор Иванов

Отец ребёнка: Иван Макаров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Макаров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Макаров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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