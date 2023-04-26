Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1857

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Гаврилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 61; №10 ревизии - 50
Рождение ребёнка
05.01.1859

Дочь: Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Гаврилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.02.1861

Сын: Иосиф Яковлев

Отец ребёнка: Яков Гаврилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.04.1868

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Гаврилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.10.1870

Дочь: Зиновья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Гаврилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1873

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Гаврилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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