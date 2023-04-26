Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.1857
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Гаврилов
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 61; №10 ревизии - 50
Рождение ребёнка
05.01.1859
Дочь: Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Гаврилов
Рождение ребёнка
28.02.1861
Сын: Иосиф Яковлев
Отец ребёнка: Яков Гаврилов
Рождение ребёнка
19.04.1868
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Гаврилов
Рождение ребёнка
30.10.1870
Дочь: Зиновья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Гаврилов
Рождение ребёнка
11.02.1873
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Гаврилов
Смерть
Неизвестно