Яков Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Гаврила Федотов
Мать: Пелагея Антонова
Рождение ребёнка
25.01.1857
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 61; №10 ревизии - 50
Рождение ребёнка
05.01.1859
Дочь: Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
28.02.1861
Сын: Иосиф Яковлев
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
19.04.1868
Дочь: Ирина Яковлева
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
30.10.1870
Дочь: Зиновья Яковлева
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
11.02.1873
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Иванова
Смерть
Неизвестно