Пелагея Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Дарья Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Федотов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрена Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Федотов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврила Федотов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Яков Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Федотов

Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 61; №10 ревизии - 50
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Федотов

Смерть
Неизвестно
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