Пелагея Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Дарья Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Федотов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрена Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Федотов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврила Федотов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Яков Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Федотов
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 61; №10 ревизии - 50
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Федотов
Смерть
Неизвестно