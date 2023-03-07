Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Гаврила Федотов
Мать: Пелагея Антонова
Бракосочетание
30.?.1859
Жена: Аксинья Емельянова
Рождение ребёнка
13.12.1860
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Аксинья Емельянова
Рождение ребёнка
07.02.1862
Сын: Алексей Васильев
Мать ребёнка: Аксинья Емельянова
Рождение ребёнка
17.07.1864
Сын: Трофим Васильев
Мать ребёнка: Аксинья Емельянова
Рождение ребёнка
24.12.1866
Сын: Евфимий Васильев
Мать ребёнка: Аксинья Емельянова
Рождение ребёнка
20.09.1874
Дочь: Евфросинья Васильева
Мать ребёнка: Аксинья Емельянова
Смерть
Неизвестно