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Василий Гаврилович

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Гаврила Федотов

Мать: Пелагея Антонова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1859

Жена: Аксинья Емельянова

Рождение ребёнка
13.12.1860

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Аксинья Емельянова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.02.1862

Сын: Алексей Васильев

Мать ребёнка: Аксинья Емельянова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1864

Сын: Трофим Васильев

Мать ребёнка: Аксинья Емельянова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.12.1866

Сын: Евфимий Васильев

Мать ребёнка: Аксинья Емельянова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.09.1874

Дочь: Евфросинья Васильева

Мать ребёнка: Аксинья Емельянова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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