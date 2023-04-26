Гаврила Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти02.12.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Федот Кирилов
Мать: Катерина
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Дарья Гаврилова
Мать ребёнка: Пелагея Антонова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрена Гаврилова
Мать ребёнка: Пелагея Антонова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Пелагея Антонова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Яков Гаврилов
Мать ребёнка: Пелагея Антонова
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 61; №10 ревизии - 50
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Антонова
Смерть
02.12.1864
Причина смерти: от водянки