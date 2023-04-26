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Гаврила Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

02.12.1864

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Федот Кирилов

Мать: Катерина

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Дарья Гаврилова

Мать ребёнка: Пелагея Антонова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрена Гаврилова

Мать ребёнка: Пелагея Антонова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Пелагея Антонова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Яков Гаврилов

Мать ребёнка: Пелагея Антонова

Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 61; №10 ревизии - 50
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Антонова

Смерть
02.12.1864
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от водянки
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