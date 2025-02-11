(Старкина-Бобкина-Сидорова) Аксинья Емельянова
женский, родилась 1838, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьВарвара Васильева1811 г.р.
ОтецСтаркин-Бобкин Емельян Сидоров1813 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Старкин-Бобкин Емельян Сидоров
Мать: Варвара Васильева
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: В 1879 В Щучинске Василий Солдат В 1866 Гаврилович
Сын: Алексей Васильев
Отец ребёнка: В 1879 В Щучинске Василий Солдат В 1866 Гаврилович
Сын: Трофим Васильев
Отец ребёнка: В 1879 В Щучинске Василий Солдат В 1866 Гаврилович
Сын: Евфимий Васильев
Отец ребёнка: В 1879 В Щучинске Василий Солдат В 1866 Гаврилович
Отец ребёнка: не указан
Дочь: Ефросинья Васильева
Отец ребёнка: В 1879 В Щучинске Василий Солдат В 1866 Гаврилович
Дочь: (Щучинск) Мария Васильевна
Отец ребёнка: В 1879 В Щучинске Василий Солдат В 1866 Гаврилович