(Старкина-Бобкина-Сидорова) Аксинья Емельянова 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

(Старкина-Бобкина-Сидорова) Аксинья Емельянова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1838, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Варвара Васильева1811 г.р.
Отец
Старкин-Бобкин Емельян Сидоров1813 г.р.
Супруги
В 1879 В Щучинске Василий Солдат В 1866 Гаврилович1841 г.р.
Дети
Анастасия Васильевна13.12.1860 г.р.
Алексей Васильев07.02.1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Старкин-Бобкин Емельян Сидоров

Мать: Варвара Васильева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

42

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

39

Бракосочетание
30.?.1859

Муж: В 1879 В Щучинске Василий Солдат В 1866 Гаврилович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.12.1860

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: В 1879 В Щучинске Василий Солдат В 1866 Гаврилович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.02.1863

Сын: Алексей Васильев

Отец ребёнка: В 1879 В Щучинске Василий Солдат В 1866 Гаврилович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.07.1864

Сын: Трофим Васильев

Отец ребёнка: В 1879 В Щучинске Василий Солдат В 1866 Гаврилович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.12.1866

Сын: Евфимий Васильев

Отец ребёнка: В 1879 В Щучинске Василий Солдат В 1866 Гаврилович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.09.1872

Сын: Семен Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.09.1874

Дочь: Ефросинья Васильева

Отец ребёнка: В 1879 В Щучинске Василий Солдат В 1866 Гаврилович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.07.1879

Дочь: (Щучинск) Мария Васильевна

Отец ребёнка: В 1879 В Щучинске Василий Солдат В 1866 Гаврилович

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Смерть
Неизвестно

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