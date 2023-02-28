Егор Иванов
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Иван Макаров
Мать: Дарья
Бракосочетание
22.04.1846
Жена: Настасья Семенова
Бракосочетание
03.06.1848
Жена: Татьяна Константинова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пелагея Егорова
Мать ребёнка: Татьяна Константинова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Матвей Егоров
Мать ребёнка: Татьяна Константинова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Екатерина Егорова
Мать ребёнка: Татьяна Константинова
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 56; №10 ревизии - 45
Смерть
Неизвестно