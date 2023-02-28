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Егор Иванов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Иван Макаров

Мать: Дарья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.04.1846

Жена: Настасья Семенова

Бракосочетание
03.06.1848

Жена: Татьяна Константинова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пелагея Егорова

Мать ребёнка: Татьяна Константинова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Матвей Егоров

Мать ребёнка: Татьяна Константинова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Екатерина Егорова

Мать ребёнка: Татьяна Константинова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 56; №10 ревизии - 45
Смерть
Неизвестно
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