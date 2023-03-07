Татьяна Константинова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Сидор
Бракосочетание
03.06.1848
Муж: Егор Иванов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пелагея Егорова
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
1855
Сын: Матвей Егоров
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Екатерина Егорова
Отец ребёнка: Егор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидор
Смерть
Неизвестно