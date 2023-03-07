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Татьяна Константинова

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Юртаев Никита Сидоров

Отец ребёнка: Сидор

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.06.1848

Муж: Егор Иванов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пелагея Егорова

Отец ребёнка: Егор Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Матвей Егоров

Отец ребёнка: Егор Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Екатерина Егорова

Отец ребёнка: Егор Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидор

Смерть
Неизвестно
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