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Кирил Алексеев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

22.10.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Алексей Константинов

Мать: Алена Герасимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Степанида Кирилова

Мать ребёнка: Агафья Павлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Авдотья (Евдокия) Кирилова

Мать ребёнка: Агафья Павлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Федосья Кирилова

Мать ребёнка: Агафья Павлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Тимофей Кирилов

Мать ребёнка: Агафья Павлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.10.1863
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от натуральной
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