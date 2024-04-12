Кирил Алексеев
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти22.10.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Алексей Константинов
Мать: Алена Герасимова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Степанида Кирилова
Мать ребёнка: Агафья Павлова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Авдотья (Евдокия) Кирилова
Мать ребёнка: Агафья Павлова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Федосья Кирилова
Мать ребёнка: Агафья Павлова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Тимофей Кирилов
Мать ребёнка: Агафья Павлова
Смерть
22.10.1863
Причина смерти: от натуральной