Агафья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

13.12.1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Степанида Кирилова

Отец ребёнка: Кирил Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Авдотья (Евдокия) Кирилова

Отец ребёнка: Кирил Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Федосья Кирилова

Отец ребёнка: Кирил Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Тимофей Кирилов

Отец ребёнка: Кирил Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.12.1854
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от головной боли
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