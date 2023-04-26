Агафья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти13.12.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Степанида Кирилова
Отец ребёнка: Кирил Алексеев
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Авдотья (Евдокия) Кирилова
Отец ребёнка: Кирил Алексеев
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Федосья Кирилова
Отец ребёнка: Кирил Алексеев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Тимофей Кирилов
Отец ребёнка: Кирил Алексеев
Смерть
13.12.1854
Причина смерти: от головной боли