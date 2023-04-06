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Федосья Кирилова

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

27.03.1869

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Кирил Алексеев

Мать: Агафья Павлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1848

Дочь: Мария Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Максимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Герасим Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Максимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Елена Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Максимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1857

Сын: Петр Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Максимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.12.1859

Сын: Никон Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Максимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидор Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидор Максимов

Смерть
27.03.1869
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: горячкой
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