Федосья Кирилова
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти27.03.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Кирил Алексеев
Мать: Агафья Павлова
Рождение ребёнка
08.11.1848
Дочь: Мария Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Максимов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Герасим Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Максимов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Елена Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Максимов
Рождение ребёнка
28.01.1857
Сын: Петр Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Максимов
Рождение ребёнка
18.12.1859
Сын: Никон Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидор Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидор Максимов
Смерть
27.03.1869
Причина смерти: горячкой