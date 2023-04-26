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Сидор Максимов

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

До 1869

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Максим Павлов

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Кирилова

Рождение ребёнка
08.11.1848

Дочь: Мария Сидорова

Мать ребёнка: Федосья Кирилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Герасим Сидоров

Мать ребёнка: Федосья Кирилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Елена Сидорова

Мать ребёнка: Федосья Кирилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1857

Сын: Петр Сидоров

Мать ребёнка: Федосья Кирилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 37; №10 ревизии - 27
Рождение ребёнка
18.12.1859

Сын: Никон Сидоров

Мать ребёнка: Федосья Кирилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1869

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