Сидор Максимов
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиДо 1869
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Максим Павлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Кирилова
Рождение ребёнка
08.11.1848
Дочь: Мария Сидорова
Мать ребёнка: Федосья Кирилова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Герасим Сидоров
Мать ребёнка: Федосья Кирилова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Елена Сидорова
Мать ребёнка: Федосья Кирилова
Рождение ребёнка
28.01.1857
Сын: Петр Сидоров
Мать ребёнка: Федосья Кирилова
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 37; №10 ревизии - 27
Рождение ребёнка
18.12.1859
Сын: Никон Сидоров
Мать ребёнка: Федосья Кирилова
Смерть
До 1869