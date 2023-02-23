Аграфена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Алексей Константинов

Отец ребёнка: Константин Максимов

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1755

Сын: Антон Константинов

Отец ребёнка: Константин Максимов

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1764

Сын: Иван Константинов

Отец ребёнка: Константин Максимов

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Настасья Константинова

Отец ребёнка: Константин Максимов

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1769

Сын: Петр Константинов

Отец ребёнка: Константин Максимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1785
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
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