Аграфена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Алексей Константинов
Отец ребёнка: Константин Максимов
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1755
Сын: Антон Константинов
Отец ребёнка: Константин Максимов
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1764
Сын: Иван Константинов
Отец ребёнка: Константин Максимов
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Настасья Константинова
Отец ребёнка: Константин Максимов
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1769
Сын: Петр Константинов
Отец ребёнка: Константин Максимов
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1785
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния