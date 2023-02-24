Антон Константинов
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1755
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Константин Максимов
Мать: Аграфена Иванова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Катерина Антонова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья Антонова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Дарья Иванова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1790
Сын: Филип Антонов
Мать ребёнка: Дарья Иванова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Дарья Антонова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
06.07.1804
Жена: Пелагея Дорофеева
Место жительства
1815
№7 ревизии - 61
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Смерть
1821