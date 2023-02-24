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Антон Константинов

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1755

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Константин Максимов

Мать: Аграфена Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Катерина Антонова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья Антонова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Юртаев Прокофий Антонов

Мать ребёнка: Дарья Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1790

Сын: Филип Антонов

Мать ребёнка: Дарья Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Дарья Антонова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
06.07.1804

Жена: Пелагея Дорофеева

Место жительства
1815
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№7 ревизии - 61
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова

Смерть
1821
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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