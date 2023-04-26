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Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

До 1804

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Катерина Антонова

Отец ребёнка: Антон Константинов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья Антонова

Отец ребёнка: Антон Константинов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Юртаев Прокофий Антонов

Отец ребёнка: Антон Константинов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Филип Антонов

Отец ребёнка: Антон Константинов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Дарья Антонова

Отец ребёнка: Антон Константинов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Константинов

Смерть
До 1804
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