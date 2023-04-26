Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиДо 1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Катерина Антонова
Отец ребёнка: Антон Константинов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья Антонова
Отец ребёнка: Антон Константинов
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Антон Константинов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Филип Антонов
Отец ребёнка: Антон Константинов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Дарья Антонова
Отец ребёнка: Антон Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Константинов
Смерть
До 1804