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Константин Максимов

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: ?

Мать: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Алексей Константинов

Мать ребёнка: Аграфена Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Антон Константинов

Мать ребёнка: Аграфена Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Иван Константинов

Мать ребёнка: Аграфена Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Настасья Константинова

Мать ребёнка: Аграфена Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Петр Константинов

Мать ребёнка: Аграфена Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1795
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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