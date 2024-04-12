Константин Максимов
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1750
Сын: Алексей Константинов
Мать ребёнка: Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Антон Константинов
Мать ребёнка: Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Иван Константинов
Мать ребёнка: Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Настасья Константинова
Мать ребёнка: Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Петр Константинов
Мать ребёнка: Аграфена Иванова
Смерть
1795