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Настасья Константинова

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1737 г.р.

Мать

1722 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Константин Максимов

Мать: Аграфена Иванова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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