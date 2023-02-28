Петр Константинов
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Константин Максимов
Мать: Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Дементий Петров
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
1803
Сын: Емельян Петров
Мать ребёнка: Матрона
Бракосочетание
15.01.1806
Бракосочетание
До 1806
Жена: Матрона
Рождение ребёнка
1807
Сын: Максим Петров
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Федорова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Степанида Петрова
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
1823
Сын: Николай Петров
Мать ребёнка: Матрона
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 54
Бракосочетание
До 1835
Жена: Елена Иванова
Смерть
Неизвестно