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Петр Константинов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Константин Максимов

Мать: Аграфена Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Дементий Петров

Мать ребёнка: Матрона

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Емельян Петров

Мать ребёнка: Матрона

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.01.1806

Жена: Авдотья (Евдокия) Федорова

Бракосочетание
До 1806

Жена: Матрона

Рождение ребёнка
1807

Сын: Максим Петров

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Степанида Петрова

Мать ребёнка: Матрона

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Николай Петров

Мать ребёнка: Матрона

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 54
Бракосочетание
До 1835

Жена: Елена Иванова

Смерть
Неизвестно
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