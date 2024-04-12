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Максим Петров

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Петр Константинов

Мать: Авдотья (Евдокия) Федорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Федор Максимов

Мать ребёнка: Ирина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Игнатий Максимов

Мать ребёнка: Ирина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.03.1835

Дочь: Марья Максимова

Мать ребёнка: Ирина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Макар Максимов

Мать ребёнка: Ирина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Степан Максимов

Мать ребёнка: Ирина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Никонор Максимов

Мать ребёнка: Ирина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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