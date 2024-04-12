Максим Петров
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Петр Константинов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Федор Максимов
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1833
Сын: Игнатий Максимов
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
?.03.1835
Дочь: Марья Максимова
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1837
Сын: Макар Максимов
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1840
Сын: Степан Максимов
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1841
Сын: Никонор Максимов
Мать ребёнка: Ирина
Смерть
Неизвестно